РИАМО – 5 июн. Депутаты Госдумы попросят премьер-министра РФ Дмитрия Медведева сделать выходными днями 14, 19 и 25 июня, когда сборная России сыграет в групповом турнире чемпионата мира по футболу FIFA 2018, сообщил член исполкома РФС и вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев.

«Чемпионат мира по футболу – это грандиозное не только спортивное, но и политическое событие, которое впервые за всю историю нашей страны проводится в Российской Федерации. У нас огромная армия болельщиков, наверное, самая большая в мире. Поэтому мы считаем, что дать возможность нашим гражданам спокойно прийти на стадион и поддержать нашу сборную или собраться компанией друзей или в кругу семьи посмотреть игру по телевизору – мы такую возможность обязаны предоставить», – сказал Лебедев в интервью Радио «Комсомольская правда».

По его словам, Медведева попросят сделать дни матчей с участием российской команды выходными для всех государственных служащих, а также обратятся с соответствующей просьбой к губернаторам субъектов, где будут проходить игры.

«Мы считаем, что граждане имеют право раз в жизни (потому что неизвестно, когда следующий чемпионат мира будет в России) все-таки поболеть за нашу сборную, а наша сборная нуждается в этой поддержке», – подчеркнул депутат.

Предполагается, что эти дни станут официальными выходными, отрабатывать их потом не придется, добавил Лебедев.

Член комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев напомнил также, что в России несколько часовых поясов, поэтому некоторым жителям страны будет намного тяжелее работать в дни матчей национальной сборной.

«По сути, мы же с вами понимаем, что все равно, когда будет играть Россия (как минимум это будет три матча), никто работать не будет, все будут смотреть либо телевизор, либо уходить с рабочего места, либо будут смотреть в гаджетах всевозможных», – подытожил депутат.

Тем временем в Бразилии уже приняли подобный закон: там сократят рабочий день во время игр национальной сборной. В силу разницы во времени с Россией для телезрителей Латинской Америки трансляции будут начинаться в дневные часы. В дни утренних матчей бразильской сборной официальный рабочий день госслужащих будет начинаться в 14:00 по местному времени. Когда игры будут начинаться во второй половине дня, сотрудники смогут покинуть учреждения в час дня. Пропущенные часы сотрудники госучреждений должны будут отработать после окончания турнира до 31 октября.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».