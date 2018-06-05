РИАМО - 5 июн. Четырехэтажный складской комплекс общей площадью 23,31 тысячи квадратных метров построили в городском округе Химки, началась проверка соответствия требованиям технических регламентов и проектной документации, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«В Главное управление государственного строительного надзора поступило извещение об окончании строительства складского комплекса «Выставочно-логистический центр компании ОнЛайн Тред», расположенного по адресу: городской округ Химки, деревня Новая Кирилловка, улица Горная», – говорится в сообщении.

Как сообщил начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян, после проведения проверки по извещению об окончании строительства и устранения всех замечаний, объекту будет выдано заключение о соответствии.

Склад общей площадью 23,31 тысячи квадратных метров предназначен для хранения товаров народного потребления.

Здание поделено на типовые блоки, где обустроены складские, административные и офисные помещения, демонстрационный зал, вспомогательные помещения, комнаты приема пищи, санитарно-гигиенические и подсобные помещения, отдел логистики и помещения охраны. Прилегающую территорию также благоустроили: организована парковка для автотранспорта, места для погрузки-разгрузки.

Финансирование происходит за счет собственных средств застройщика. Проверка склада завершится 22 июня.