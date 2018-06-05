РИАМО - 5 июн. Храм в честь Новомучеников и Исповедников Российских, рассчитанный на 200 прихожан, планируют достроить на востоке Москвы в конце июля 2018 года, ведется внутренняя отделка помещений, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики города.

«В ВАО (Восточном административном округе – ред.) столицы завершается строительство небольшого храма в честь Новомучеников и Исповедников Российских по улице Салтыковской, напротив владения 39 в районе Новокосино», – говорится в сообщении.

Храм возводится вблизи жилых домов, благодаря чему у жителей района Новокосино появилась возможность не тратить много времени на дорогу. Его площадь составит более тысячи квадратных метров, он рассчитан на 200 прихожан. Строительство святыни ведется в рамках городской «Программы-200».

«Работы ведутся качественно в соответствии с запланированным графиком. Строителями завершены монолитные работы, сейчас специалисты приступили к внутренней отделке помещений», – сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Планируется все строительные работы на этом объекте закончить в конце июля, сдать в эксплуатацию храм планируют в конце 2018 года.

По словам руководителя департамента, всего в ВАО Москвы в активной стадии строительства находятся восемь объектов, пять храмовых комплексов сдано в эксплуатацию, еще по шести адресам ведется проектирование.

В рамках «Программы-200» в столице возводятся различные по своей архитектуре храмы. Для сбора средств создан благотворительный фонд «Поддержки строительства храмов города Москвы», сопредседателями которого являются мэр столицы Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Программа строительства храмов реализуется полностью на пожертвования. Вместе со строительством новых святынь, она предполагает широкий пласт работ по восстановлению исторических и православных объектов, которых в Москве сегодня насчитывается немало.