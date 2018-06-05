РИАМО – 5 июн. Премьер-министр Дмитрий Медведев проведет совещание по вопросу повышения пенсионного возраста, на совещании также планируют выработать механизм, предполагающий досрочный выход на пенсию со снижением ее размера, сообщает РБК.

«С основным докладом выступит министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Минтруд предложит два варианта повышения пенсионного возраста. Первый сценарий, как и писал ранее РБК, предполагает увеличение возраста выхода на пенсию для мужчин до 65 лет, для женщин — до 60 лет. Второй вариант — повышение пенсионного возраста до 62 лет для мужчин и до 60 лет для женщин», – говорится в материале.

Минфин же предлагает поднять пенсионный возраст для мужчин на пять лет, то есть до 65 лет, для женщин — на восемь лет, до 63 лет.

Как отметили источники издания, на совещании у Медведева обсудят и «смягчение» процесса пенсионной реформы. Речь может пойти о возможности досрочного выхода на пенсию, но с пропорциональным снижением ее размера.

В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин в России составляет 60 и 55 лет соответственно.

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