РИАМО - 5 июн. На площадке спортивного комплекса «Нара» в подмосковном Наро-Фоминском городском округе в девятый раз прошел праздник для детей и их родителей «Монтессори-пикник», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Это авторский проект Ирины Алексеенко – члена Ассоциации психологов Подмосковья. В «Монтессори-пикнике» участвовали хоровой коллектив «Ивушки» и танцевальный коллектив «Ангажемент» Наро-Фоминского комплексного центра социального обслуживания населения», - отмечается в материале.

На бесплатном празднике семейного досуга прошли развивающие, спортивные и творческие мастер-классы от профессионалов в различных областях. Так, для родителей провели тренинг от сказкотерапевта Юлии Андриановой, а малыши смогли попробовать себя в робототехнике, кулинарии и прикладном творчестве.

Кроме того, программа мероприятия была насыщенна театральными и концертными выступлениями. Зрители тепло принимали художественные номера, подготовленные для «Монтессори-пикника». Малыши водили хороводы под «Калинку» в исполнении солиста художественного коллектива «Ивушки» Александра Родионова.

В 2017 году проект «Монтессори-пикник» был отмечен премией губернатора Московской области «Наше Подмосковье».