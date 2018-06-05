РИАМО - 5 июн. Делегация подмосковного Наро-Фоминского городского округа поздравила болгарский город-побратим Елин-Пелин с национальным праздником - Неделей шопской культуры, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Одним из городов-побратимов Наро-Фоминска является болгарский город Елин-Пелин, дружеские связи с которым начались в 1980-х годах, когда был подписан первый договор о побратимстве.

«Делегацию Наро-Фоминского городского округа возглавила заместитель главы администрации – управляющий делами Елена Кузнецова. Трехдневный визит начался с официального визита к мэру города Ивайло Симеонову, где все приглашенные гости обменялись сувенирами и обсудили дальнейшие перспективы сотрудничества», - отмечается в материале.

Помимо делегации из Наро-Фоминского округа, в гостях у Елин-Пелина были дружеские делегации из Сербии и Боснии и Герцеговины. Поводом для праздничных гуляний стал национальный праздник – Неделя шопской культуры.

Каждый год в июне в городе Елин-Пелин проводится большой праздник, посвященный быту, фольклору, юмору и кухне Шопского края. Шопы в Болгарии славятся как веселые и жизнерадостные люди. У них своя жизненная философия, нравы, обычаи, быт, культура, неповторимое чувство юмора и самоирония, которые они ревностно хранят с незапамятных времен.

На центральной площадке праздника состоялась торжественная церемония, в которой приняли участие и делегаты из Наро-Фоминского округа. Елена Кузнецова обратилась к мэру города и всем жителям с приветственной речью от имени главы Наро-Фоминского городского округа Романа Шамнэ и передала Елин-Пелину поздравления и пожелания дальнейшего процветания, сохранения культурных традиций и развития международных связей.