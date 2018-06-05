РИАМО - 5 июн. Порядка 1,4 тысячи человек обеспечат общественный порядок на футбольном матче Россия – Турция во вторник в Москве, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

«Для обеспечения безопасности и общественного порядка на стадионах и прилегающих к ним территориях задействуют наряд численностью порядка 1,4 тысячи человек, из них: сотрудников полиции и Росгвардии - более 800, работников частных охранных организаций и контрольно-распорядительных служб (стюардов) - более 500 человек», - сообщил собеседник агентств.

Он уточнил, что на нарушителей будут составлены протоколы об административном правонарушении. В некоторых случаях болельщикам-нарушителям может быть вынесен запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований.

Во вторник на стадионе «ВЭБ Арена» Россия сыграет товарищеский матч против команды Турции.