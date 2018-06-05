РИАМО - 5 июн. Московская область принимает первого участника чемпионата мира по футболу-2018 – сборную Ирана, которая разместится на подмосковной базе «Локомотив», говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта региона.

«Во вторник (5 июня – ред.) сборная Ирана по футболу прибудет в Россию. Во время чемпионата мира-2018 команда будет размещаться в Подмосковье на тренировочной базе «Локомотив» в Баковке. Примечательно, что иранская команда стала первым гостем мирового первенства», – говорится в сообщении.

Сборная Ирана сыграет на турнире в группе B. Ее соперники – Португалия, Испания и Марокко.

«Рады приветствовать сборную Ирана в Подмосковье. Наш регион хорошо подготовился к приему гостей мирового первенства. Уверен, что все иностранные делегации останутся довольны пребыванием в Московской области во время мундиаля», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».