РИАМО - 5 июн. Загруженность дорог Москвы вечером во вторник составила восемь баллов из десяти возможных, больше всего осложнений наблюдается на Третьем транспортном кольце, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

На некоторых участках Садового кольца скорость движения потока упала до 5 километров в час. Традиционно в пробках встали Пречистенская, Кремлевская, Москворецкая и Серебряническая набережные. Затруднения также зафиксировали на Новом Арбате, Большой Лубянке, Новой и Старой площадях.

На внутренней стороне Третьего транспортного кольца длина самой длинной пробки достигает почти 9 километров, примерно такой же длинный затор наблюдается и на внешней стороне ТТК.

В вечерний час пик водителей призвали пользоваться городским транспортом.

Согласно данным сервиса, к 20:00 уровень загруженности дорог должен снизиться до 6 баллов.

На МКАД пробок почти нет. Длина самого большой пробки на внутренней стороне трассы составляет около 15 километров. На внешней стороне МКАД зафиксирована 9-километровая пробка.