РИАМО – 5 июн. Свыше 25 новых электромобилей продали с января по апрель 2018 года на российском рынке, что на 65% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было продано 17 единиц, сообщает во вторник Газета.ru.

«Самым популярным электрокаром стал Nissan Leaf – россияне приобрели 15 таких экземпляров. Остальные 13 проданных электромобилей приходятся на марку Tesla, большая часть которых пришлась на кроссоверы Model X», – говорится в сообщении.

За отчетный период восемь электрокаров купили Москве, шесть – в Приморском крае. По два электромобиля купили жители Подмосковья и Санкт-Петербурга. Еще в десяти российских регионах продали по одному новому электрокару.

Ранее на сайте издания сообщалось, что бензин на российских АЗС за май подорожал на 5,6%.