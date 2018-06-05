РИАМО - 5 июн. По требованию прокуратуры перед бюджетом городского округа Лыткарино погашена задолженность за аренду земли на сумму свыше 22 миллионов рублей, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Как уточняется в материале, организация, длительное время арендовавшая земельный участок в городском округе Лыткарино, не исполняла обязанность по уплате арендных платежей. В связи с этим перед бюджетом муниципального образования образовалась крупная задолженность.

«По результатам проверки прокуратура города Лыткарино внесла генеральному директору организации-должника представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Задолженность за аренду земли погашена на сумму свыше 22 миллионов рублей», – говорится в сообщении.