РИАМО - 5 июн. В Троицком и Новомосковском административных округах Москвы во вторник ожидается усиление шквалистого ветра, москвичам рекомендуют обходить шаткие строения и парковать автотранспорт вдали от деревьев, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

«Уважаемые москвичи и гости столицы! В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России по Москве настоятельно рекомендует быть осторожными и внимательными, обходить шаткие строения и парковать автотранспорт вдали от деревьев и шатких строений», - говорится в сообщении.

Росгидромет прогнозировал усиление ветра, шквалистое усиление ветра до 14-19 метров в секунду может сохраниться до 22 часов вечера в Троицком и Новомосковском административном округе Москвы.

Ранее в Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень опасности на вторник из-за грозы и сильных порывов ветра до 18 метров в секунду.