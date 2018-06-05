РИАМО - 5 июн. Порывы шквалистого ветра до 19 метров в секунду ожидаются на территории Подмосковья во вторник вечером, жителям рекомендуется переждать непогоду в помещениях, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Согласно прогнозу погоды Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайший час с сохранением до 22 часов 5 июня в отдельных районах Московской области ожидается шквалистое усиление ветра до 14-19 метров в секунду», – говорится в сообщении.

При сильном ветре и грозе спасатели рекомендуют по возможности переждать непогоду в прочном строении. Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

Нельзя прятаться на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов и недостроенных зданий. Автомобиль необходимо припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.