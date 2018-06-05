РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 июн. Жители Томилина Люберец попросили власти создать парк для отдыха в северной части поселка.

«Томилино тоже хочет быть территорией спорта. Сделайте, пожалуйста, парк в северной части поселка Томилино, где можно будет бегать, заниматься скандинавской ходьбой и кататься на велосипедах», - написали жители в комментариях под постом на официальной странице главы муниципалитета Владимира Ружицкого в Instagram.

По информации территориального управления «Томилино-Октябрьский» администрации Люберец, пока вопрос с парком в северной части Томилина находится в стадии разработки, можно пользоваться Парком сказок.