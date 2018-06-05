РИАМО - 5 июн. На базе школы олимпийского резерва в подмосковных Химках создадут региональный футбольный центр, где будут готовить игроков для ФК «Химки», сообщил журналистам во вторник министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

«Региональный центр в Химках будет создан на базе школы олимпийского резерва, сейчас там более 1 тысячи детей тренируется», - сказал Терюшков.

Он добавил, что главной задачей центра станет воспитание футболистов именно для профессионального клуба «Химки».

Во вторник в доме правительства Московской области представили нового главного тренера футбольного клуба «Химки», им стал опытнейший наставник Игорь Шалимов. О назначении объявили министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков и генеральный директор красно-черных Василий Иванов.

49-летний Шалимов ранее возглавлял ФК «Краснодар». С подмосковным футбольным клубом «Химки» он подписал контракт на два года.