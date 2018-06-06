Рабочую повестку Московской городской думы определяют интересы, проблемы и запросы жителей города. Кроме того, на планы депутатов в 2018 году оказали влияние избирательные кампании президента России и мэра Москвы. При этом законодательные инициативы МГД часто касаются не только Москвы, но и всей страны. Об итогах первого полугодия работы столичного парламента – изменениях в городском избирательном законодательстве, ужесточении ответственности за содействие нелегальной миграции и правовом регулировании содержания диких животных в столице РИАМО рассказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

- Алексей Валерьевич, текущий год ознаменован важной избирательной кампанией для столицы – выборами мэра Москвы. Какие законодательные инициативы были рассмотрены Мосгордумой в связи с этим в первом полугодии?

- Были внесены существенные изменения в Избирательный кодекс города Москвы, которые направлены на создание дополнительных гарантий в реализации избирательных прав москвичей. Одно из них − закрепление законом права Общественной палаты Москвы назначать наблюдателей в избирательные комиссии, действующие на территории города. Отмечу, что в ходе выборов президента РФ 18 марта впервые в столице был создан корпус наблюдателей Общественной палаты города Москвы. Никто из кандидатов в президенты не смог направить своих наблюдателей во все участковые избирательные комиссии столицы, и только Общественной палате Москвы удалось это сделать. Это беспрецедентный результат.

- Какие новшества появились?

- В этом году увеличивается количество назначаемых кандидатом на должность мэра Москвы доверенных лиц до 500 человек. Это дает возможность всем кандидатам воспользоваться правом донести свою точку зрения до избирателей.



- Затронут ли изменения избирательного законодательства формат проведения выборов?

- Да, изменится время завершения голосования в день выборов. В соответствии с принятым Мосгордумой законом оно продлено на два часа – с 20.00 до 22.00. Такая норма позволит сделать участие в голосовании более удобным для жителей, что особенно актуально в период дачного сезона. Кстати, предложения о продлении времени голосования поступали в Мосгоризбирком каждый год, и теперь норма закреплена в столичном Избирательном кодексе. В ряде субъектов РФ такое право уже есть, например, в Самарской области.

- На выборах мэра Москвы вновь используют систему «мобильный избиратель», как это было на весенних выборах президента РФ?

- Хочу отметить, что «мобильный избиратель» был успешно апробирован на выборах президента России, этот механизм позволяет избирателям голосовать по месту их фактического нахождения. После внесения изменений в столичный Избирательный кодекс Мосгоризбирком наделен правом создавать избирательные участки за пределами территории мегаполиса, так что москвичи смогут голосовать по месту нахождения.

Кстати, сами москвичи смогут подсказать, где лучше организовать избирательные участки. При определении конкретных мест голосования на предстоящих выборах Мосгоризбирком будет ориентироваться на предложения избирателей, выраженные в формате электронного голосования. Важно, что процедуры, относящиеся к гласности выборов, и в особенности наблюдение за ходом голосования, будут действовать на таких избирательных участках в полной мере, так как в этой части все положения избирательного законодательства остаются неизменными. Наблюдение за ходом голосования на «загородных» избирательных участках должно быть таким же, как и в Москве. Это касается и присутствия наблюдателей от Общественной палаты города Москвы, и в целом работы Общественного штаба по наблюдению за выборами, который на выборах в столице неоднократно доказал свою эффективность.

- Какие законодательные инициативы столичных депутатов будут рассмотрены и могут быть реализованы на федеральном уровне, подобно законопроекту об алкоэнергетиках, в ближайшее время?



- Подготовлен проект федерального закона, который позволит привлекать к ответственности фирмы, оказывающие посреднические услуги мигрантам в незаконном получении документов. За это мы предлагаем наказывать штрафом в размере до 200 тысяч рублей, принудительными работами на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок. Кроме того, в данном законопроекте предусматривается уголовная ответственность за организацию нелегальной миграции лицом с использованием своего служебного положения.



- В связи с чем возникла такая инициатива?



- Дело в том, что сегодня Уголовный кодекс Российской Федерации содержит ряд статей, которые направлены на противодействие незаконной миграции. В частности, еще в 2004 году в УК РФ была введена статья 322 «Организация незаконной миграции». Таким образом, уголовная ответственность установлена именно за организацию незаконного въезда в Россию иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в стране или незаконного транзитного проезда. При этом большинство фирм, оказывающих посреднические услуги мигрантам в незаконном получении документов, не являются соучастниками организации незаконной миграции. Поэтому доказать их умысел на это правонарушение, а значит, и привлечь к ответственности по статье 322 крайне проблематично. По результатам экспертного обсуждения с участием представителей МВД и прокуратуры Московская городская дума подготовила проект федерального закона, содержащий вышеназванные нормы, и 18 апреля 2018 года приняла проект постановления о внесении его в Госдуму РФ. Документ в установленном порядке был также направлен в Правительство РФ и Верховный Суд РФ для получения официальных отзывов.



- Есть ли уже первые результаты обсуждения этой инициативы?

- Проект обсуждался на заседании комиссии Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ по координации законотворческой деятельности и мониторингу законодательства 27 апреля 2018 года. Комиссия вынесла решение поддержать законопроект.

- Нередко мигранты останавливаются в нелегальных хостелах, которые организуются в столице. На такие ночлежки поступают жалобы от горожан. Планируется ли ужесточение законодательства по организации хостелов в Москве?

© Александр Манзюк

- В настоящее время в Госдуме РФ прорабатывается вопрос о продлении срока представления поправок к внесенному депутатами парламента проекту Федерального закона «О внесении изменения в статью 17 Жилищного кодекса Российской Федерации». Он касается запрета использования жилых помещений в качестве гостиниц, иных средств временного размещения людей, а также предоставления в них гостиничных услуг и был принят в первом чтении 13 мая 2016 года. Московская городская дума поддерживает данное предложение. Хочу отметить, что мы не против хостелов в принципе. Появление тех из них, которые являются объектами инфраструктуры туризма и оказывают позитивное влияние на его развитие, мы только приветствуем. Нас беспокоят хостелы, которые приносят массу проблем москвичам. Как правило, доступ в них осуществляется через общий подъезд, а проживают там, действительно, в основном трудовые мигранты. Так что задача правового регулирования деятельности хостелов в жилых помещениях в Москве является весьма актуальной.

- Есть еще одна инициатива, которую столичные депутаты держат на особом контроле – проект регионального закона о диких животных. По словам председателя комиссии Мосгордумы по экополитике Зои Зотовой, документ уже готов. Когда и при каких условиях возможно его принятие?

- Данный законопроект в Мосгордуме обсуждался неоднократно, и у нас есть определенные наработки. Так, в апреле прошлого года состоялось заседание комиссии столичного парламента по экологической политике, на котором обсуждались результаты краудсорсинг-проекта «Дикие животные в городе». В итоге Департаменту природопользования и охраны окружающей среды города Москвы рекомендовано включить в проект закона «О животном мире в городе Москве» предложения москвичей, высказанные в ходе краудсорсинг-проекта и поддержанные экспертами.

- Расскажите подробнее, что предложили эксперты?

- Предложено прописать правовой статус диких животных и тех, которые разведены в неволе, занесены в Красную книгу города Москвы, а также новых редких видов животных, выявленных на территории города в 2001−2014 годах, и установить меры охраны для каждого вида.

Также необходимо предусмотреть нормы, направленные на ограничение изъятия из естественной среды обитания диких животных и максимальный выпуск в естественную среду обитания изъятых из незаконного владения и содержащихся в центрах передержки диких животных. Помимо этого, следует организовать учет и ведение реестра содержащихся в неволе диких животных на территории Москвы, определить требования к их содержанию в многоквартирных домах, ограничения и запреты, повышение ответственности владельцев, а также перечень отдельных видов опасных диких животных, содержание которых запрещено в многоквартирных домах.

Эксперты также отметили, что нужно прописать требования к содержанию животных в общественных местах: определить список таких мест и разрешенный перечень животных, установить правила их содержания, усилить за этим контроль и повысить ответственность владельцев. Кроме того, предлагается разработать московский стандарт содержания диких животных в контактных зоопарках.

- Почему инициатива пока не обрела форму регионального законопроекта?

- В связи с тем, что в Госдуме РФ находится на рассмотрении проект Федерального закона «Об ответственном обращении с животными», который регулирует отношения в данной области, в том числе обращение с дикими, домашними, служебными, потенциально опасными породами собак, устанавливает требования к их содержанию, использованию, выгулу и др. Оптимально будет дождаться его утверждения, а уже после этого принимать наш региональный закон.



- Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме курирует вопросы установки памятников в столице. Какие монументы могут появиться в Москве?



- В апреле комиссией были рассмотрены предложения РВИО о возведении бюстов Михаила Ефремова и Леонида Говорова, а также памятника павшим на территории России словенским воинам. Эти инициативы планируется включить в перечень предложений о возведении произведений монументально-декоративного искусства городского значения. Также был рассмотрен вопрос о возведении памятника Ивану Тургеневу в дар городу, но в данном случае постановления Мосгордумы не требуется. На рассмотрении комиссии находятся вопросы о возведении также в дар городу памятников Дмитрию Хворостовскому и Михаилу Ипполитову-Иванову.



Ранее были одобрены предложения о возведении монументально-скульптурной композиции, посвященной истории строительства Москвы, и памятника Евгению Примакову. Памятник Примакову появится в сквере на Смоленской-Сенной площади возле здания МИД России, которое он возглавлял с 1996 по 1998 год. Москва получает в подарок произведение известного скульптора Георгия Франгуляна – его установку финансирует фонд «Искусство, наука и спорт». Хочу напомнить, что два года назад, когда мы открывали мемориальную доску на доме № 3 в Скатертном переулке, где жил Евгений Максимович, его коллеги, соратники, простые москвичи – все были убеждены, что в Москве должен появиться памятник нашему выдающемуся современнику. В прошлом году министр иностранных дел России обратился к Владимиру Путину с просьбой об установке такого монумента.