РИАМО - 5 июн. Этап чемпионата таможен, в ходе которого кинологи соревнуются в обнаружении наркотиков, проходит на посту Московской областной таможни, во вторник таможенники и их питомцы искали запрещенные вещества в грузовиках, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Во вторник на Ленинградском таможенном посту Московской областной таможни прошел этап чемпионата таможен, непосредственно подчиненных ФТС России, среди специалистов-кинологов.

«Поиск имитаторов наркотических средств проходил в рамках соревнований кинологов таможенной службы. 18 таможенников со всей России вместе со своими питомцами разыскивали запрещенные вещества в грузовом транспорте», - отмечается в сообщении.

Самый быстрый поиск занял 32 секунды. Судьи в первую очередь оценивали, как собака и кинолог работают в команде. Профессиональную служебную собаку не должны отвлекать внешние факторы, питомцев с щенячьего возраста учат концентрироваться на работе.

В программе соревнований планируется также поиск запрещенных веществ в легковом транспорте, в багаже, в помещениях. Также кинологи и их питомцы будут демонстрировать курс послушания. Победителей определят 8 июня. Финалисты станут участниками Всероссийских соревнований, которые пройдут в конце месяца.