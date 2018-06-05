РИАМО - 5 июн. Подмосковный футбольный клуб «Химки» подписал двухлетний контракт с новым главным тренером, им стал 49-летний Игорь Шалимов, ранее возглавлявший ФК «Краснодар».

«Я рад, что оказался в этом клубе. Мы вместе работали, для тренерского штаба важно взаимодействие с руководством. Помимо развития детско-юношеского футбола, нужна первая команда, потому что у детей должен быть ориентир», – сказал Шалимов журналистам.

Игорь Шалимов – известный российский футболист и тренер. Он чемпион СССР 1989 года и серебряный призер чемпионата СССР 1991 года. Обладатель Кубка УЕФА 1994 года, а также серебряный призер чемпионата Италии 1993 года. С 2016 года был главным тренером футбольного клуба «Краснодар».

«Я рад, что мы пришли к соглашению, подписываем двухлетний контракт. Проект позволит нам воспитывать футболистов, чтоб они никуда не уходили и оставались в футбольном клубе «Химки», – подчеркнул генеральный директор клуба Василий Иванов.

ФК «Химки» – российский футбольный клуб из одноименного города. Создан в 1997 году в результате объединения двух любительских клубов «Новатор» и «Родина», выступавших в первенстве города и Московской области. Цвета основной формы игроков – красно-черные.

Ранее пост главного тренера подмосковного клуба занимал Юрий Красножан.