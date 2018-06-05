РИАМО - 5 июн. Подмосковный футбольный клуб «Химки» подписал двухлетний контракт с новым главным тренером, им стал 49-летний Игорь Шалимов, ранее возглавлявший ФК «Краснодар».
Игорь Шалимов – известный российский футболист и тренер. Он чемпион СССР 1989 года и серебряный призер чемпионата СССР 1991 года. Обладатель Кубка УЕФА 1994 года, а также серебряный призер чемпионата Италии 1993 года. С 2016 года был главным тренером футбольного клуба «Краснодар».
«Я рад, что мы пришли к соглашению, подписываем двухлетний контракт. Проект позволит нам воспитывать футболистов, чтоб они никуда не уходили и оставались в футбольном клубе «Химки», – подчеркнул генеральный директор клуба Василий Иванов.
ФК «Химки» – российский футбольный клуб из одноименного города. Создан в 1997 году в результате объединения двух любительских клубов «Новатор» и «Родина», выступавших в первенстве города и Московской области. Цвета основной формы игроков – красно-черные.
Ранее пост главного тренера подмосковного клуба занимал Юрий Красножан.
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