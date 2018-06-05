РИАМО - 5 июн. Футбольная команда «Химки» планирует проводить все тренировочные сборы на базе в Подмосковье, сообщил журналистам во вторник главный тренер клуба Игорь Шалимов.

Во вторник в доме правительства Московской области представили нового главного тренера футбольного клуба «Химки», им стал опытнейший наставник Игорь Шалимов.

«Начинается турнир, в котором принимает участие и ФК «Химки», там будут игроки, которые находятся на просмотре, после этого сделаем выводы. 15 июня команда соберется в Подмосковье на сборы, второй сбор также проведет в Подмосковье, то есть мы никуда не уезжаем», - сказал Шалимов.

Футбольный клуб «Химки» подписал с Шалимовым двухлетний контракт.