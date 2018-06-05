РИАМО – 5 июн. Розничные цены на бензин в России в прошедшем месяце выросли на 5,6%, с января по май текущего года рост цен на топливо составил 7,2%, сообщает Газета.ru.

«В мае среди наблюдаемых видов непродовольственных товаров заметнее всего выросли цены на топливо моторное. Так, газовое моторное топливо стало дороже на 7,7%, бензин автомобильный различных марок – на 4-6%, дизельное топливо – на 5,2%», – говорится в сообщении Росстата.

Стоимость бензина стала резко расти в конце мая – в среднем литр моторного топлива подорожал примерно на 80 копеек.

На сегодняшний день литр 92-го обойдется водителям в 42 рубля, а 95-го, в ряде случаев, – в 46 рублей. Аналогичная ситуация и с дизелем. При этом 1 июня кабмин уже снизил акцизы на топливо, однако сдержать рост цен пока не удается.