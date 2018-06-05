РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 июн. Четыре дополнительные ночные электрички Горьковского направления МЖД будут развозить болельщиков в дни поздних матчей, сообщается на официальном сайте Центральной ППК.

«ЦППК назначает 38 дополнительных ночных пригородных поездов на время проведения чемпионата мира по футболу. Они будут курсировать в дни, когда московские матчи ЧМ-2018 начнутся в 21:00: с 27 на 28 июня, с 3 на 4 июля, с 11 на 12 июля», – говорится в сообщении.

На Горьковском направлении появятся дополнительные поезда: №6574 (Москва – Железнодорожная), отправление в 2:00; №6880 (Москва – Крутое), отправление в 2:55; № 6638 (Москва – Захарово), отправление в 1:20; №6732 (Москва – Балашиха), отправление в 1:40.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».