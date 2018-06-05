РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 июн. С начала текущего года на территории подмосковных Люберец демонтировали 640 незаконных рекламных конструкций, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«На территории округа Люберцы продолжаются работы по демонтажу незаконных рекламных и информационных конструкций, а также конструкций с истекшими сроками разрешений. С начала 2018 года демонтировано 640 конструкций», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что из 640 конструкций 75 – отдельно стоящих.

Ранее в Люберцах провели два открытых аукциона на право установки рекламных конструкций на территории городского округа. Благодаря этому в муниципальный бюджет дополнительно поступит 16,2 миллиона рублей.