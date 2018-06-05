РИАМО - 5 июн. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека просит министра внутренних дел России Владимира Колокольцева проверить информацию о негуманном отношении к аутисту, задержанному за крик в Москве, сообщается на сайте совета.

С жалобой на поведение сотрудников правоохранительных органов и медработников в СПЧ обратились родители задержанного. Они рассказали, что в отделении полиции его держали в наручниках, несколько раз душили, завязывали ему рот и голову его футболкой, отчего на руках и ногах их сына остались обширные гематомы, и у него постоянно держится высокое давление.

«Совет по развитию гражданского общества и правам человека попросил главу МВД России поручить провести служебную проверку изложенных в обращении сведений и проинформировать совет о результатах», - отмечается в сообщении.

По мнению правозащитников, данная ситуация требует не только ситуативного, но и системного решения, которое может быть выражено в организации для сотрудников полиции краткосрочных тренингов по работе с людьми, имеющими особенности в развитии.

«Совет убежден, что профильные общественные организации с удовольствием откликнутся на приглашение», - заключается в сообщении.

Ранее ГУ МВД России по Москве сообщило, что сотрудники полиции задержали и доставили в отделение по столичному району Метрогородок 22-летнего москвича, который громко кричал и вел себя неадекватно, позже ему вызвали бригаду скорой помощи, и молодого человека поместили в психиатрическую клиническую больницу №4 имени Ганнушкина.

ГСУ СК России по Москве заявило о проверке возможного применения силы сотрудниками полиции в отношении молодого человека. Проверка организована по жалобу матери задержанного. Обстоятельства произошедшего выясняются.