РИАМО - 5 июн. Четырехэтажное здание школы на 600 мест планируют построить в подмосковном Серпухове в III квартале 2018 года, на данный момент ведутся работы по устройству внутренних инженерных сетей, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области проводит проверку строительства общеобразовательной школы на 600 мест, возводимой на улице Героев Отечества в микрорайоне Ивановские дворики города Серпухова. Плановое завершение строительства в третьем квартале 2018 года», - говорится в сообщении.

Площадь 4-этажной школы составит 9 650 квадратных метров. В здании школы предусмотрены учебные классы, специализированные кабинеты для проведения занятий, спортивный и актовый залы, кабинеты для групп продленного дня, библиотека с медиатекой, медицинский блок, столовая с обеденным залом, а также ряд административных кабинетов.

На прилегающей территории обустроят спортивную зону, легкоатлетическое ядро и зоны отдыха.

«В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству внутренних инженерных сетей и работы по благоустройству. Строительство в графике», - сообщил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Заказчиком объекта выступает управление архитектуры и строительства администрации Серпухова. Школу возводят в рамках программы «Образование Подмосковья».