РИАМО - 5 июн. В рамках избирательной кампании на выборах губернатора в Подмосковье кандидаты должны представить в Мособлизбирком 196 подписей в поддержку своей кандидатуры, сообщил начальник управления взаимодействия с участниками избирательного процесса Избирательной комиссии Московской области Олег Селекзянов.

Во вторник Избирательная комиссия Московской области провела семинар-совещание с руководителями, юрисконсультами и бухгалтерами подмосковных отделений политический партий по вопросам подготовки к выборам губернатора региона в сентябре.

«Если кандидат обязан представить 196 подписей, он может представить больше на 5% - это 205 подписей. Подписи депутатов и глав муниципальных районов и городских округов должны быть собраны не менее чем в трех четвертях муниципальных районов и городских округов - это 51 муниципальное образование», - сказал Селекзянов.

Общее число подписей в поддержку выдвижения кандидата составляет 196, из них одна половина подписей должна принадлежать депутатам и главам поселений, а другая - депутатам и главам муниципальных районов и городских округов.

Селекзянов добавил, что подписи должны быть представлены в Мособлизбирком не ранее 25 июня и не позднее 5 июля.

Он отметил, что в соответствии с действующим законодательством о выборах, кандидатов на выборы губернатора Московской области могут выдвигать исключительно политические партии, либо их региональные отделения, которые зарегистрированы на территории Подмосковья. Кандидат может быть выдвинут на съезде политической партии, а также на конференции регионального отделения партии.

«Кандидат представляет документы о выдвижении не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов. В примечании указано, если 8 июня, допустим, будет опубликовано (решение о назначении выборов - ред.), соответственно, последний день, когда документы предоставляются, - это 28 июня», - добавил Селекзянов.

Как сообщила заместитель председателя Мособлизбиркома Наталья Земскова, решение о назначении выборов губернатора Подмосковья, скорее всего, будет принято 7 июня. На следующий день, после публикации соответствующего решения, стартует избирательная кампания.

«Как только официально опубликуют решение о назначении выборов, стартует избирательная кампания. Мы обращаем внимание на сроки, что документы на выдвижение кандидата должны быть представлены не ранее чем за 75 дней и не позднее чем за 65 дней до дня голосования», - добавила Земскова.

В ходе семинара консультант юридического отдела Мособлизбиркома Андрей Горячих также подробно рассказал слушателям об изменениях в законодательстве о выборах губернатора Московской области.

«Мы думали над тем, каким образом избежать ситуаций, когда одна и та же подпись будет представлена в поддержку двух кандидатов. Соответственно, одну из них мы будем вынуждены забраковать. Засчитывается та подпись, которая была поставлена ранее, даже если та подпись, которая проставлена позднее, будет сдана к нам первой», - отметил Горячих.

Также на семинаре участникам рассказали о порядке открытия, закрытия и ведения специальных избирательных счетов, о формировании избирательных фондов кандидатов и специальном программном обеспечении для заполнения форм при выдвижении кандидатов.