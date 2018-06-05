РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 июн. Депутат Мособлдумы Павел Максимович проверил ход строительства жилого комплекса «Эстет» в Подольске и выявил нарушение сроков сдачи объекта, сообщается на официальной странице депутата в соцсети «ВКонтакте».

Инвестконтракт с ООО «Премьер-Инвест» на строительство ЖК «Эстет» администрация бывшего города Климовска заключила в 2005 году. На застройщика при заключении инвестконтракта было наложено социальное обременение, после завершения строительства он должен был часть квартир выделить для расселения льготной категории граждан. Но застройщик начал испытывать проблемы с финансированием, тогда ему разрешили продать 248,6 квадратных метров в счет выполнения технических условий по водообеспечению и водоотведению объектов строительства.

«Совместно с представителями администрации городского округа Подольск состоялась выездная проверка на строительную площадку ЖК «Эстет». Подрядная организация должна была подготовить объект к сдаче в апреле этого года. На сегодняшней день те обещания, которые были сказаны ранее, не выполнены в полном объеме. Несмотря на то, что строительно-монтажные работы продолжаются, объект считается проблемным», - написал Максимович.

Инвестор-застройщик обещал ввести дома в эксплуатацию в апреле-мае 2018 года. Дорожная карта по завершению строительства опубликована на официальном сайте комитета по строительству и архитектуре администрации горокруга Подольск. Передача квартир участникам долевого строительства намечалась на II квартал 2018 года.