РИАМО - 5 июн. Аэропорт «Шереметьево» и его должностное лицо привлечены к административной ответственности за препятствование проведению проверки Федеральной антимонопольной службы (ФАС), сообщается на сайте ведомства.

ФАС проводила внеплановую выездную проверку АО «Международный аэропорт Шереметьево». Сотрудники аэропорта отказали представителям службы в доступе к компьютерам, сетевым дискам, электронной почте и серверам.

«За воспрепятствование законной деятельности сотрудников антимонопольного органа было возбуждено административное дело, по итогам которого должностное лицо АО «Международный аэропорт Шереметьево» и сам аэропорт привлечены к административной ответственности», – говорится в сообщении.