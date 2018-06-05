РИАМО - 5 июн. Управление Роспотребнадзора по Московской области предупреждает жителей, что в обороте находится небезопасная молочная продукция производства компании-«призрака» ООО «Дарт», сообщается на сайте ведомства.

«В реализации выявлена недоброкачественная молочная продукция ООО «Дарт», отсутствующего по фактическому адресу, указанному на этикетке предприятия-производителя: Тульская область, город Ясногорск, улица Советская, дом 23; юридический адрес: Московская область, город Дзержинский, улица Академика Жукова, дом7-а, офис 412», - говорится в сообщении.

По результатам проверки, проведенной МУ МВД России «Люберецкое», установлено, что ООО «Дарт» какую-либо деятельность по юридическому адресу в Дзержинском не ведет.

Как отмечается на сайте, продукция данного предприятия не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» и «О безопасности пищевой продукции» по микробиологическим показателям, может быть опасной в эпидемиологическом отношении и вызвать пищевое отравление.