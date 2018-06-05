РИАМО (КОРОЛЕВ) - 5 июн. Сотрудники управляющих компаний Королева в мае провели техническое обслуживание более 520 лифтов, сообщается в аккаунте координационного совета города в Instagram.

Профилактическое техобслуживание лифтов проводят в Королеве регулярно. Во время инспекций специалисты проверяют работу всех механизмов и их составляющих, при необходимости их регулируют или меняют. Работы проводятся в соответствии с планом, а также по заявкам жителей в единую диспетчерскую службу (ЕДС).

«Силами управляющих компаний «Жилсервис» и «Жилкомплекс» за май были проведены работы по техобслуживанию и ремонту 524 единиц лифтового оборудования», – сообщается в аккаунте.

Подать заявку на проведение техобслуживания лифтов в доме можно в Единую диспетчерскую службу по телефонам: 8(499)929-99-99, 8(495)512-00-11, через сайт www.eds-korolev.ru или мобильное приложение «ЕДС-Королев».