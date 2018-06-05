РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 июн. Во вторник в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска со здания в промзоне на улице Ленина ураганный ветер сорвал крышу, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«Во вторник, 5 июня, в микрорайоне Климовск ураганный ветер в течение минуты снес крышу на здании в промзоне на Ленина, 1, строение 13. Она просто разлетелась на мелкие кусочки», – сказал свидетель.

По словам сотрудника территориального управления «Климовск», в микрорайоне в этот день ветер повалил не менее восьми деревьев, порвал один провод и нанес другие повреждения. В настоящее время деревья, преграждающие проезд на дорогах и во дворах, убраны, их пилят и готовят к вывозу. Восстанавливать сорванную кровлю будет собственник помещения.