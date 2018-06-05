«Герои Горького – почти библейские архетипы, их отношения легко узнаваемы, они многократно повторяются в жизни каждого из нас. Для меня авторский текст – табу. Поэтому, так же, как и в «Юлии Цезаре», здесь сохранен оригинальный текст пьесы, он лишь немного сокращен. Хотя я думаю, если бы Горький писал «На дне» сегодня, он говорил бы другим языком. А сюжет остался бы тот же. Потому что этот сюжет – вечен», – подчеркнул режиссер-постановщик спектакля Юрий Грымов.