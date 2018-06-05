РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 июн. По поручению первого заместителя главы Балашихи Алексея Коваля в микрорайоне Гагарина завершили благоустройство Сквера боевой славы в память о жителях поселка Опытное поле, погибших в годы Великой Отечественной войны, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Коваль 31 мая провел выездной штаб совместно с представителями администрации Балашихи, управляющих компаний, подрядчиков и жителей микрорайонов. Он осмотрел содержание территорий в микрорайонах Гагарина и Авиаторов, проверил выполнение работ по комплексному благоустройству. Он поручил выполнить благоустройство сквера в микрорайоне Гагарина.

«С 31 мая по поручению заместителя главы Балашихи Алексея Коваля мы начали благоустройство Сквера боевой славы в микрорайоне Гагарина. На данный момент все запланированные работы полностью завершены», - сказал исполняющий обязанности директора МБУ «Благоустройство Балашиха» Евгений Чевычелов.

Он добавил, что в ходе работ с территории сквера были убраны порубочные остатки деревьев, покошено 250 квадратных метров травы, расчищена от растений плитка, окрашены бордюры и обрезаны аварийные ветки на деревьях.