РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 июн. В летний молодежный экологический лагерь в Балашихе трудоустроят 675 школьников, за месяц каждый из них сможет заработать 6,2 тысячи рублей, сообщила директор лагеря Юлия Степанова.

Во вторник в Ледовом дворце «Арена «Балашиха»» прошло открытие городского молодежного экологического лагеря «Чистый город». Лагерь работает на территории городского округа в летний период уже четвертый год, в него принимают школьников с 14 до 18 лет.

«Всего в летний период 2018 года будет трудоустроено 675 юношей и девушек, которые активны, неравнодушны и хотят сделать наш город (Балашиха – ред.) чище и лучше. Все ребята будут официально трудоустроены в молодежные центры, получат свои первые записи в трудовой книжке и первую зарплату – 6,2 тысячи рублей», – сказала Степанова.

Она также добавила, что в 2018 году в отрядах планируют привить культуру раздельного сбора мусора. В первой половине дня ребята будут наводить порядок в парках и лесопарках городского округа, а после обеда для них организуют различные встречи, игры, конкурсы и соревнования.

Экологические отряды начали работу во многих микрорайонах Балашихи: Новый свет, Южный, Гагарина, Саввино, Павлино, Железнодорожный. В первую смену записались 275 ребят.