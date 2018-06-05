РИАМО – 5 июн. Во вторник в доме правительства Московской области будет представлен новый главный тренер футбольного клуба «Химки», им станет опытнейший наставник Игорь Шалимов, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

О назначении объявят министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков и генеральный директор красно-черных Василий Иванов.

«В минувшем сезоне химчан возглавлял Юрий Красножан, который мастерски начал работу в очень непростой момент межсезонья. Хочется поблагодарить Юрия Анатольевича за проделанную работу и пожелать ему успеха в дальнейшей карьере. Новым главным тренером команды станет опытнейший наставник Игорь Шалимов. Мы помним его по блестящей работе с ФК «Краснодар». Игорь Михайлович обладает прекрасным опытом по выстраиванию работы, который был приобретен в академии футбола в Краснодаре», – сказал Терюшков.

Он добавил, что «Химки» продолжают непростой путь возвращения в элиту российского футбола, и руководство клуба прилагает максимум усилий для выполнения этой задачи. За последние два года команда уверенно закрепилась в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

«Наш приоритет – школа «Химок». Мы хотим, чтобы она стала одной из ведущих в России. Опыт Шалимова по выстраиванию подхода для нас очень важен. Мы хотим, чтобы он занялся не только тренерской работой с клубом, но и выстраиванием всей системы подготовки спортсменов», – отметил Терюшков.

По итогам сезона-2017/18 команда заняла 13-е место в турнирной таблице ФНЛ.