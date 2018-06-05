РИАМО – 5 июн. В парках культуры и отдыха Подмосковья во время чемпионата мира по футболу пройдут фестивали, викторины, конкурсы, мастер-классы и концерты, всего планируется провести более 50 мероприятий, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Во время чемпионата мира по футболу в 30 подмосковных парках пройдет более 50 мероприятий, посвященных этому событию. Среди мероприятий – фестивали, викторины, конкурсы, мастер-классы, концерты. Ожидается, что праздничные мероприятия посетят более 40 тысяч человек», – сказала министр культуры Подмосковья Оксана Косарева.

В парке «Пехорка» в Балашихе подготовили программу «Активная жизнь» со спортивными состязаниями, выступлениями артистов и творческих коллективов, футбольным турниром.

Мини-чемпионат по футболу среди детей пройдет в Реутовском центральном городском парке, концерт «Вперед, Россия!» – в парке отдыха «Вербилки» Талдомского района, конкурс рисунка на асфальте – в центральном парке Наро-Фоминска.

В центральном парке городского округа Королев состоится праздник «Золотое лето». Перед гостями выступит духовой оркестр, ведущие расскажут об истории чемпионатов мира по футболу, о городах, которые принимают нынешнее мировое первенство. Также для собравшихся прозвучат песни о футболе.

В парке «Ивановские пруды» в Красногорске пройдет детская театрализованная программа «11+11», в рамках которой гости познакомятся с правилами игры в футбол, они же потом смогут принять участие в эстафетах.

В парке культуры и отдыха имени Льва Толстого городского округа Химки пройдет фестиваль «Россия – родина спорта». Посетителей ждут концерт с участием артистов эстрады и творческих коллективов, викторины, конкурс рисунков, интерактивные зоны, спортивные состязания.