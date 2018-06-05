РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 июн. Молодежный экологический лагерь начал работу в Балашихе, церемония открытия прошла в Ледовом дворце во вторник, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Во вторник в Ледовом дворце «Арена «Балашиха»» прошло открытие городского молодежного экологического лагеря «Чистый город». Лагерь работает на территории городского округа в летний период уже четвертый год, в него принимают школьников с 14 до 18 лет. В первой половине дня ребята наводят порядок в парках и лесопарках городского округа, а после обеда для них организуют различные встречи, игры конкурсы и соревнования.

«Здорово, что вы приняли такое ответственное и взвешенное решение – сделать наш город лучше и чище. Уверен, что окружающие оценят ваш труд. В добрый путь!» – обратился к ребятам начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи Андрей Никитин.

Директор лагеря «Чистый город» Юлия Степанова пожелала молодежи успешной работы.

«Вы - настоящие граждане нашей страны, я вам желаю активно, творчески и с пользой провести эти летние месяцы, приобрести новых друзей, набраться опыта и сделать нашу родную Балашиху еще лучше», – отметила Степанова.

Экологические отряды начали работу во многих микрорайонах Балашихи: Новый свет, Южный, Гагарина, Саввино, Павлино, Железнодорожный и других. В первую смену записались 275 ребят.