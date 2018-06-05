РИАМО – 5 июн. Глава российского государства Владимир Путин подчеркнул, что общественность ждет от сотрудников полиции серьезных результатов в борьбе с преступностью и коррупцией, сообщает Газета.ru.
На официальном сайте президента РФ опубликовано поздравительное письмо Путина участникам и гостям торжественного мероприятия, посвященного 300-летию российской полиции.
«Общество ждет от вас серьезных результатов в борьбе с преступностью, коррупцией, другими угрозами безопасности. Это трудная и в высшей степени ответственная миссия, требующая не только опыта и компетентности, но и безупречных личных качеств», — говорится в поздравлении.
Президент подчеркнул, что лучшие представители органов внутренних дел демонстрировали стойкость и мужество, твердо стояли на страже закона в самых сложных ситуациях.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии