РИАМО - 5 июн. Администрация московского торгового центра «Капитолий» организовала эвакуацию сотрудников и посетителей из-за короткого замыкания, сейчас ТЦ работает в штатном режиме, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

«На Шереметьевской улице, дом 20 была заявка якобы о задымлении в административном здании. Оперативное подразделение прибыло, возгорание и задымление не обнаружили. Было короткое замыкание электрооборудования. Администрация до нашего прибытия в целях безопасности оперативно людей вывела из здания», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время торговый центр работает в штатном режиме.

Согласно открытым данным, по указанному адресу располагается ТЦ «Капитолий».