РИАМО – 5 июн. Детскую городскую поликлинику №150 в районе Люблино на юго-востоке столицы переоборудуют для маломобильных групп населения, в частности, для них будет обеспечен беспрепятственный доступ в молочно-раздаточный пункт, говорится в сообщении пресс-службы комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.

Москомэкспертиза сообщила о согласовании проектной документации для мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и иных маломобильных групп населения в рамках исполнения программы «Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012-2018 годы» в филиале №2 МРП ГБУЗ Детской городской поликлиники №150 по адресу: Ставропольский проезд, дом №17, район Люблино.

«Одним из приоритетных направлений политики правительства Москвы в лице мэра столицы Сергея Собянина является обеспечение безбарьерного и комфортного доступа маломобильных групп населения во все социальные учреждения города. В рамках реализации программы «Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012-2018 годы» входная группа молочно-раздаточного пункта Детской городской поликлиники №150 будет приспособлена для доступа маломобильных групп населения», – сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

По его словам, проектом предусмотрено устройство пандуса, установка ограждений площадки, а также монтаж ступеней лестницы с установкой ограждений.

Кроме того, запланирована замена входных дверей и отделка входной площадки и ступеней керамогранитом. В рамках капитального ремонта входной группы, помимо устройства пандуса, на основном входе также установят тактильные плиты, предупреждающую полосу, ограждение площадки и кнопку вызова персонала на входе в здание.

При этом существующая планировка помещений останется без изменений.