РИАМО - 5 июн. В Подмосковье в тестовом режиме запустили систему удаленного доступа к архивным данным, сообщила во вторник первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова.

Во вторник в Красногорске проходит торжественная церемония награждения старейших работников архивной отрасли и коллективов архивных учреждений Подмосковья. Награды губернатора Московской области работникам архивной сферы вручила Забралова.

«Также в тестовом режиме запущена система удаленного доступа «Архивы Подмосковья». К концу этого года она будет доступна для всех жителей нашего региона. Уверена, что намеченные планы будут реализованы», - сказала Забралова.

Она добавила, что началась оцифровка документов Центрального государственного архива. Уже оцифровано почти 10 миллионов листов, всего планируется оцифровать 25 миллионов листов. Также в ближайших планах – перевод в электронный вид метрических книг.

Ранее руководитель Главного архивного управления Московской области Петр Петров сообщил, что площадь архивохранилищ в Подмосковье увеличилась в три раза за последние десять лет. Жители региона активно пользуются читальными залами архивов. По просьбе читателей продолжительность рабочего дня в читальных залах увеличили до 18:30.