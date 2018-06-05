РИАМО - 5 июн. В столице порядка 22 тысяч жителей обратились в сервисные центры за консультациями по работе городских парковок весной, больше всего москвичей интересовали способы оплаты и работа мобильного приложения «Парковки Москвы», сообщается на сайте столичного паркинга.

«Порядка 67 тысяч жителей столицы обратились в сервисные центры «Московский транспорт» весной 2018 года. Из них почти 22 тысячи получили консультации по работе московского парковочного пространства», — говорится в сообщении.

Горожане обращались в центры для получения информации о способах оплаты платных парковок, о работе мобильного приложения «Парковки Москвы», консультировались по вопросам выдачи резидентных парковочных разрешений, а также разрешений для людей с инвалидностью и многодетных семей.

Среднее время ожидания в центрах весной составило две минуты, а длительность обслуживания не превышала девяти минут.

Как напоминается в сообщении, сервисные центры «Московский транспорт» находятся по адресам: улица Старая Басманная, дом 20, корпус 1, и улица 1905 года, дом 25. Режим работы: ежедневно, с 8:00 до 20:00.