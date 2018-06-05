РИАМО - 5 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вошел в первую тройку медиарейтинга глав регионов России за май этого года, рейтинг подготовлен компанией «Медиалогия».

В рейтинге по России Воробьев занял второе место. Первая строчка – у мэра Москвы Сергея Собянина, третья – у главы Чечни Рамзана Кадырова.

В рейтинге глав Центрального федерального округа лидерами также стали мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, замкнул топ-3 губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

В мае СМИ сообщали, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о своем намерении участвовать в выборах главы региона осенью 2018 года. Также сообщалось, что Воробьев и Собянин договорились вместе поехать на электричке в Сергиев Посад, чтобы оценить транспортную доступность некоторых подмосковных садовых некоммерческих товариществ.

Помимо этого, сообщалось, что Воробьев подписал ряд соглашений о реализации инвестпроектов в Подмосковье в рамках Петербургского международного экономического форума. Также СМИ освещали встречу губернатора Московской области с сельхозпроизводителями в Зарайске.

Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает более 44,9 тысячи источников: ТВ, радио, газет, журналов, информационных агентств, интернет-СМИ.