РИАМО - 5 июн. Со столичных улиц эвакуаторы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» за весну переместили более 200 поврежденных автомобилей, это позволяло предотвратить образование крупных заторов на дорогах, сообщается на сайте Московского паркинга.

«В течение весны 232 поврежденных в ДТП или неисправных автомобиля были перемещены эвакуаторами ГКУ «АМПП». С проезжей части перевозились те транспортные средства, которые не могли самостоятельно продолжить движение из-за поломок. В результате работы сотрудников АМПП были оперативно устранены помехи для движения транспорта», — говорится в сообщении.

Эвакуаторы АМПП регулярно выезжают на помощь экстренным службам города и ГИБДД. Благодаря этому часто удается избежать возникновения заторов на дороге в результате аварий.

Как добавляется в сообщении, ежедневно в Москве осуществляется круглосуточное дежурство эвакуаторов для оказания помощи при авариях. Техника располагается в местах, позволяющих наиболее быстро прибыть на место ДТП и оперативно ликвидировать его последствия. ГКУ «АМПП» имеет в своем распоряжении восемь специальных эвакуаторов для перемещения грузового транспорта, способных передвигать автобусы, фуры, автопоезда и другие крупногабаритные транспортные средства.