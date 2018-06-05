РИАМО - 5 июн. В подмосковных Вербилках в настоящее время вводят в эксплуатацию здание, переоборудованное под архивохранилище, еще одно здание планируют сдать в поселке в начале будущего года, сообщил РИАМО во вторник начальник Главного архивного управления Московской области Петр Петров.

«В Вербилках с прошлого года ведется ремонт 2,8 тысячи квадратных метров, там был техникум. Одно помещение в том году ввели, сейчас вводим второй, третий четвертый этажи и приступаем к следующему зданию - 1,4 тысячи квадратных метров, тоже в Вербилках, его в начале следующего года вводим», - сказал Петров.

Он рассказал, что под архивохранилища переделывали здание базы отдыха в Пушкине, банка в Ивантеевке. В планах - бывшая типография в Воскресенске.