РИАМО - 5 июн. Организованная группа в Москве подозревается в мошенничестве при продаже билетов на чемпионат мира по футболу FIFA-2018, злоумышленники принимали заказы, договаривались о доставке и, получая предоплату, исчезали, сообщается на сайте МВД РФ.

«Полицейскими установлено, что злоумышленники создали интернет-магазин и call-центр, сотрудники которого принимали заказы, рассказывали о способах оплаты и согласовывали адреса доставки. Получив от болельщиков 100-процентную предоплату билетов стоимостью от 20 до 60 тысяч рублей каждый они переставали выходить на связь», - говорится в сообщении.

Помимо этого, мошенники занимались продажей телефонов.

«Схожая схема обмана использовалась при продаже смартфонов. Заказы принимались посредством интернет-сайта, товары доставлялись по почте наложенным платежом. Однако вместо телефонов покупатели получали наполненные песком коробки», - добавила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники МВД провели обыск в офисе злоумышленников, в ходе которого изъяли компьютерную технику, сотовые телефоны, банковские и сим-карты, упаковки от бытовой техники, поддельные договоры на продажу билетов на чемпионат мира по футболу FIFA-2018, печати. Сайт, через который осуществлялась продажа билетов, заблокировали.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество при получении выплат».

Как добавила Волк, полицейские своевременно пресекли деятельность злоумышленников и не позволили задуманной ими противоправной схеме получить широкое распространение.