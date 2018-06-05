РИАМО - 5 июн. На участке Металлург – Захарово Горьковского направления Московской железной дороги 9 июня изменят расписание электричек из-за ремонта на станции «Электросталь», пассажиров призвали учитывать эту информации при планировании поездок, сообщается на сайте Центральной пригородной пассажирской компании.

«Девятого июня изменяется маршрут следования пригородных поездов на участке Металлург – Захарово из-за проведения ремонтных работ на станции «Электросталь». Для удобства пассажиров по маршруту станция «Захарово» – станция «Фрязево» будут курсировать компенсационные автобусы», — говорится в сообщении.

Автобусам назначены остановки на станциях «Захарово», «Ногинск», «Электросталь», «Фрязево», а также на остановочных пунктах «Машиностроитель» и «Металлург». Для посадки необходимо предъявить проездные документы АО «Центральная ППК», действующие на данном маршруте. Компания просит пассажиров учитывать данную информацию при планировании поездок и приносит извинения за доставленные неудобства.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте ЦППК, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «Расписание электричек».