РИАМО - 5 июн. В Подмосковье площадь архивохранилищ увеличилась в три раза за последние десять лет, также растет количество посетителей архивов, сообщил журналистам во вторник руководитель Главного архивного управления Московской области Петр Петров.

«Загруженность архива сегодня составляет 63-64% по Московской области, против 100%, которая была 10 лет назад. То есть мы не могли позволить себе такую роскошь - принять документы на хранение, не было пустых полок. У нас рост архивных площадей прошел в три раза», - сказал Петров.

По его словам, жители Подмосковья активно пользуются читальными залами архивов.

«Читальные залы городских, муниципальных архивов полны. Даже по просьбе читателей мы увеличили продолжительность рабочего дня в читальных залах. Если раньше мы закрывались в 18:00, то сейчас в 18:30, потому что народу удобно прийти после работы», - подчеркнул главный архивариус Подмосковья.