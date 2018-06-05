РИАМО – 5 июн. Государственный музей Александра Пушкина и его филиалы 6 июня будут работать в режиме открытых дверей, для посетителей откроют все постоянные экспозиции и выставки музея, подготовят интересные встречи, специальные экскурсионные и концертные программы, говорится в сообщении пресс-службы музея Пушкина.

Россия 6 июня отмечает день рождения великого поэта Александра Пушкина, а также День русского языка.

«На Пушкинской площади будет работать книжный фестиваль «Красная площадь». С 13:15 до 14:45 в рамках фестиваля пройдет презентация альбома «Прижизненные издания и публикации Пушкина в собрании ГМП»; презентация и демонстрация фильма «Душа пушинка» режиссера Линдера; в 15:00 к памятнику поэта возложат цветы, а в 16:45 начнется флешмоб «Я вас любил…». Присутствующие на площади хором будут читать стихи поэта», – говорится в сообщении.

В музее Пушкина с 10:00 откроются выставочные проекты «...я очарован стихами Пушкина...» (к 140-летию создания оперы Чайковского «Евгений Онегин») и «Звук новой, чудной лиры...» (Байрон и русская культура первой трети XIX века). В 12:00 начнется экскурсия «Открытые хранения», гостей познакомят с фондовыми коллекциями музея. В 13:00 начнется праздничный концерт «Там будет бал, там детский праздник» с участием юных артистов, а уже в 16:00 - концерт мастеров искусств «Души прекрасные порывы…», в рамках которого выступят артисты музыкальных театров, они будут исполнять романсы на стихи поэта, а артисты театра и кино будут читать стихи.

Также в музее Пушкина в этот день откроются постоянные экспозиции: «Пушкин и его эпоха», «Сказки Пушкина». Посетители могут посмотреть выставки: «Музы и чины. Русские писатели на службе государству», «Даль свободного романа…», «Роскошные прихоти» и «Со вкусом и роскошью».

В Мемориальной квартире поэта на Арбате с 10:00 откроется новая камерная выставка «Душа моя, женка, ангел мой!», которая посвящена Наталье Гончаровой; в 16:00 – «Нетерпенье сердца». Лекцию из цикла «Под сенью дружных муз» будет читать хранитель экспозиции Мемориальной квартиры Пушкина на Арбате Елена Волховская. В 18:00 в квартире пройдет презентация двуязычной книги «Мой талисман. Избранная лирика и биография Пушкина», в гости придет один из лучших переводчиков поэзии Пушкина на английский язык Джулиан Лоуэнфель.

Шестого июня в доме-музее дяди поэта – Василия Пушкина на Старой Басманной пройдет концерт фортепианной музыки. В программе будут произведения Глинки, Майера, Есаулова и Одоевского. На концерте также выступит лауреат международных фортепианных конкурсов Юлия Казанцева. Начало в 18:00. В доме-музее дяди Пушкина будет также открыта постоянная экспозиция: «Москвич Василий Львович Пушкин», а также выставка: «Друзья! Сестрицы! Я в Париже!» из собрания Пушкинского музея в Москве и частных коллекций.

В Мемориальной квартире Андрея Белого на Старой Басманной 6 июня можно будет познакомиться с постоянной экспозицией «Линия жизни Андрея Белого», посетители также смогут увидеть выставку работ Анны Дворниковой «Иллюстрируя Андрея Белого», выполненную в стиле графика.

В Выставочных залах ГМП в Денежном переулке откроется выставка работ художника Виталия Питева «Пушкиногорье», выполненная в стиле живопись.