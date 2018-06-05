РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 июн. В подмосковном Подольске к 2023 году планируют построить Федеральный детский реабилитационный центр, разрешение на его строительство уже выдано, говорится в сообщении министерства строительного комплекса Московской области.

«Министерство строительного комплекса Московской области выдало разрешение на строительство Федерального детского реабилитационного центра (ФДРЦ) министерства здравоохранения Российской Федерации. Объект будет возведен в Подольске на улице Высотная, 4А, в непосредственной близости от лесопарка «Дубки». Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2023 год», - говорится в сообщении.

Под строительство ФДРЦ выделен земельный участок площадью 3,0705 гектар. Общая площадь объекта составит 59 500 квадратных метров.

В здании реабилитационного центра, помимо стационара, рассчитанного на 200 коек, разместят лечебно-диагностический центр, клинико-диагностическую лабораторию и пансионат для детей и родителей. Также в центре планируется конференц-зал на 206 мест, пищеблок и столовая.

На прилегающей территории появятся детские игровые и спортивные площадки, установят теневые навесы, обустроят места для отдыха.

Новый медицинский центр будет построен в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения». Застройщиком выступает ФКУ «Дирекция единого заказчика-застройщика» министерства здравоохранения Российской Федерации.