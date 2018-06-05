РИАМО - 5 июн. За семь лет власти столицы профинансировали строительство почти 90 километров дорог к садоводческим товариществам в Подмосковье и других регионах, также были проложены почти 80 километров линий электропередачи, построены 20 детских площадок, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Во вторник власти столицы утвердили решение о выделении 3,3 миллиарда рублей на развитие улично-дорожной сети, прилегающей к садовым некоммерческим товариществам.

«Благоустройство дачных и садоводческих товариществ, расположенных в Московской области и других регионах России, традиционно является одним из важных направлений работы правительства Москвы. В частности, в 2010-2017 годах в садоводческих товариществах (45,8 тысячи участков) за счет городского бюджета был построен 81 объект инфраструктуры, в том числе: 87,4 километра дорог; 738,7 гектара мелиорированных земель», — говорится в сообщении.

Кроме того, были построены 77,8 километра линий электропередачи, два объекта инженерной инфраструктуры, 20 детских площадок. Местным властям также были переданы 24 единицы спецтехники (машины скорой помощи, пожарные машины).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин встретились с дачниками в Сергиевом Посаде. Тогда главы регионов договорились о совместной работе по наведению порядка в СНТ на территории Московской области.

Пятилетнее соглашение о сотрудничестве Подмосковья и Москвы коснется порядка 4 миллионов дачников и 12 тысяч дачных товариществ, на развитие дачных хозяйств будут направлять около 5 миллиардов рублей в год.